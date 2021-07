Krefel Pinguine : Sergey Saveljev bei den Supporters zu Gast

Krefeld Der Geschäftsführer und Sportdirektor der Krefeld Pinguine war bei der Jahreshauptversammlung der Fan-Organisation. Gespräche mit Tom Künhackl sind ins Stocken geraten. Bisher 648 Dauerkarten verkauft.

Wenn die Pinguine zwei Testspiele in Finnland bestreiten, werden die vom Krefelder Unternehmen Outokumpu Nirosta unterstützt, deren Hauptsitz in Helsinki ist. Die Schwarz-Gelben werden in einem Sondertrikot mit Outokumpu als Brustsponsor auflaufen. „Wir freuen uns, dass wir auch auf diese Weise die Verbindung von Krefeld nach Finnland herstellen und die Gemeinsamkeit von Eishockeysport und Edelstahlindustrie an unserem Standort würdigen können“, sagt Thomas Anstots, Executive Vice President. Die Trikots werden später zugunsten einer Krefelder Stiftung für Kinder versteigert.

Die Sorgen der Fans wegen der Besetzung der Torhüterposition zerstreute er mit einer ausführlichen fachlichen Stellungnahme. Er verwies darauf, dass die Pinguine in der vergangenen Saison defensiv auch richtig schlecht waren. „In der kommenden Saison setzen wir in erster Linie auf Sergei Belov und Nikita Quapp. Zwischen beiden gibt es eine gute Kommunikation und sie werden sich Konkurrenz machen“, so der Sportdirektor. Auf die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen Cheftrainer Clark Donatelli und seinem russischen Co-Trainer Igor Zakharkin sagte er: „Das sind alles Eishockeyleute. Sie sprechen die Eishockeysprache und Boris Blank ist ja auch noch da und kann etwas übersetzen.“ Die Mannschaft sieht der Manager für die neue Saison gut aufgestellt: „Wir haben jetzt ein Team, wo einer für den anderen kämpft und Schüsse blockt. Wenn die Mannschaft schnell zusammenwächst, haben wir gute Chancen, die Play-offs zu schaffen.“

Die ersten Neuzugänge der Pinguine sind bereits in Krefeld eingetroffen. Einer von ihnen ist Stürmer Anton Berlyov. Der 27-jährige Russe unterzog sich am Freitag in der Helios-Klinik im St. Josefs-Hospital in Krefeld-Uerdingen medizinisch-gesundheitlichen Testungen. Mannschaftsarzt Martin Wazinski untersucht die Spieler an Hand umfangreicher Vorgaben der DEL. Berlyov ist zunächst alleine nach Krefeld gekommen. „Meine Frau und mein Sohn kommen im September, wenn die Saison beginnt“, sagt der 177 Zentimeter große Angreifer, der seinen Lebensmittelpunkt zuletzt in Prag hatte. Der Kontakt zu den Pinguinen kam über seinen Berater zustande. Mit Trainer Clark Donatelli hat er noch nicht gesprochen. „Die DEL ist eine starke Liga, da wird sehr gutes Eishockey gespielt. Ich sehe mich als Center und will mich gut ins Team einbringen“, so Berlyov am Rande der Untersuchungen.