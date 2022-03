2:5-Niederlage in Wolfsburg : Sergei Belov verhindert zweistellige Pleite

Krefeld Der Torwart der Pinguine bekam im Auswärtsspiel in Wolfsburg 46 Schüsse auf sein Tor und war bester Akteur seines Teams. Seine Vorderleute enttäuschten und unterlagen mit 2:5. Sonntag sind die Schwarz-Gelben in Bietigheim zu Gast.

Der Abstiegskampf der Pinguine gleicht in der DEL weiter einer Abschiedstour. Auch in Wolfsburg konnten die Krefelder ihre Pleitenserie nicht stoppen und unterlagen mit 2:5. Anders als im „Hinspiel“ am Mittwoch konnten sie dem Tabellenzweiten keine Paroli bieten. Bereits nach zehn Minuten lagen die Grizzlys mit 3:0 in Führung. Um nochmal entscheidend ins Spielgeschehen eingreifen zu können, leisteten sich die Schwarz-Gelben zu viele individuelle Fehler. Torwart Sergei Belov verhinderte nach seinem Patzer zum 0:1 mit sehr guten Paraden eine höhere Niederlage und war bester Krefelder an diesem Abend. Er bekam 48 Schüsse auf sein Tor. Am Sonntag sind die Pinguine in Bietigheim um 17 Uhr zu Gast. Es gab aber am Freitag wenigstens noch eine positive Nachricht. In der DEL2 werden die Krefelder in der Yayla-Arena ihre Heimspiele austragen. Darauf einigte sich der Klub mit dem Hallenbetreiber Seidenwerberhaus GmbH.