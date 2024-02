3:2 gegen Kaufbeuren Schultes DEL2-Debüt für Pinguine mit Sieg gekrönt

Cheftrainer Greg Poss musste seine Mannschaft auch im Angriff gegenüber der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen in Bad Nauheim umstellen. Lucas Lessio hatte sich in der Kurstadt am Oberkörper verletzt und droht länger auszufallen. Torjäger Josh MacDonald kehrte ins Team an der Seite von Jon Matsumoto und Matt Marcinew zurück. Alexander Ruuttu feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback. Die Gäste aus Bayern mussten nach von fünf Niederlagen in Folge auf sechs Stammspieler verzichten.