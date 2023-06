Nach Protesten der Fans Krefeld Pinguine lösen Vertrag mit Torjäger Ben Johnson wieder auf

Der Sportliche Leiter Peter Draisaitl hatte sich am Wochenende bei Facebook mit einem flammenden Appell hinter diese Verpflichtung gestellt. „Es war teilweise schon unverschämt, was zu lesen war. Wir wurden schon wieder als FC Hollywood betitelt. Weil auf Ben in Deutschland eine regelrechte Hexenjagd eröffnet wurde, mussten wir reagieren und ihn schützen. Wir konnten uns ausmalen, wie wir bei Auswärtsspielen empfangen werden und welchen Stress wir unseren Spielern aussetzen, wenn da Plakate oder Schmährufe kommen. Daher mussten wir die Notbremse ziehen. Sein Berater und ich waren fix und fertig. Mitspieler aus Zamky und ehemalige Teamkollegen haben sich gemeldet, um ihn zu unterstützen. Ich muss sagen, dass mir die Sache den Spaß an den Pinguinen am Wochenende verdorben hat“, sagte Peer Schopp am Montag im RP-Gespräch. Sein bisheriger Verein HC Nove Zamky werde ihn mit Kusshand zurücknehmen: „Dort ist er der beliebteste Spieler im Team. Er hat auch schon zwei weitere Angebote aus der Extraliga vorliegen. Ben will im Juli vor einem großen Forum mit 15000 Leuten zu seiner Geschichte eine Gegendarstellung verkünden.“