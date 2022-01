Krefeld Pinguine : Darum hat Saveljev derzeit eine Menge zu tun

Bei der Zusammenstellung des neuen Teams vertraut Trainer Igor Zahkarkin dem Sportlichen Leiter Sergey Saveljev. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz

Krefeld An dem Multifunktionär der Krefeld Pinguine sollen Klubs aus Russland und der Schweiz Interesse haben. Torwart Nikita Quapp ist bei den Eisbären im Gespräch. Das Spiel am Freitag beim ERC Ingolstadt soll trotz einiger positiven Corona-Fälle stattfinden.

Noch ein Punktspiel am Freitag in Ingolstadt, dann beginnt für die Krefeld Pinguine die Olympia-Pause. Trainer und Spieler gönnen sich bis zum 8. Februar eine Auszeit. Dann beginnt die Vorbereitung auf den Rest der DEL-Hauptrunde. Bis zum 27. März stehen dann einschließlich der Nachholduelle noch 17 Spiele auf dem Programm. Ob das Duell bei den Panthern stattfinden kann, entscheidet sich wahrscheinlich erst am Donnerstag. Denn neben Edi Lewandowski und Robert Sabolic sind auch Tom-Eric Bappert und Jeremy Bracco positiv auf Corona getestet worden. Nur wenn zehn Spieler und ein Torwart zur Verfügung stehen, müssen die Schwarz-Gelben an der Donau antreten. Das verlangt das Reglement der DEL.

Viel zu tun gibt es in der Pause für Sergey Saveljev. Seine Aufgaben als Sportlicher Leiter und Geschäftsführer konzentrieren sich hauptsächlich auf die Planungen für die neue Eiszeit. Wenn es nach ihm geht, macht der Auf- und Abstieg keinen Sinn, schon gar nicht in dieser Saison: „Man kann Deutschland nicht mit Schweden vergleichen. Wir haben hier derzeit in der DEL 15 Mannschaften, die sportlich und wirtschaftlich mithalten können.“ Das könnten die Löwen Frankfurt wirtschaftlich sicher auch. Sportlich würden sie als Meister der DEL 2 ihr Team entsprechend verstärken. Sollte die Abstiegsregel gekippt werden, hofft Saveljev auf eine vernünftige Struktur: „Wenn wir mit 16 Vereinen spielen sollten, dürften im ersten Jahr nicht gleich drei absteigen. Dann müsste man eine bessere Lösung finden und die Liga Jahr für Jahr um ein Team reduzieren.“

info Philipp Mass bleibt bis 2024 ein Pinguin Verteidiger Philipp Mass bleibt zwei weitere Jahre bei den Pinguinen. Der 21-Jährige war im Sommer 2020 von den RB Hockey Juniors aus der AlpsHL an die Westparkstraße gewechselt. Dank seiner konstanten Leistungen hat er sich einen Stammplatz erobert und kommt in dieser Saison auf bisher 33 Spiele. „Philipp hat sich in seiner Zeit bei uns gut entwickelt. Er wird sich auch noch weiter verbessern“, sagt Sergey Saveljev.

Alle Vereine werden die Pause nutzen, um die Weichen für die Saison 2022/23 zu stellen. Traditionell brodelt es nach dem Jahreswechsel in der Gerüchteküche ziemlich heftig. Natürlich stehen auch die besten Spieler der Pinguine bei dem einen oder anderen Klub im In- und Ausland auf der Wunschliste. Auf die Frage, ob Saveljev alle Leistungsträger des Teams halten kann, antwortete er: „Ich weiß schon jetzt, das einige bleiben werden, ich hoffe aber alle.“

Torwart Nikita Quapp, der am Dienstag 19 Jahre alt wurde, hat sich vorher vielleicht schon selber sein schönstes Geburtstagsgeschenk gemacht. Denn er soll bei den Eisbären Berlin einen Vertrag unterschrieben haben. Dort soll sich Stammtorwart Mathias Niederberger in Richtung München verabschieden. „Das habe ich auch gehört. Ich weiß nicht, ob Nikita dort mehr Eiszeit bekommt als bei uns.“ Bei den personellen Planungen steht normalerweise die Trainerfrage im Vordergrund, der dann bei der Zusammenstellung der neuen Mannschaft mitreden kann. Ob Igor Zakharkin bleibt, ist weiter fraglich. „Er vertraut mir bei den personellen Planungen. Ich weiß, welche Spieler Igor für sein System braucht“, erklärte der Sportliche Leiter.

Es gibt es immer wieder Gerüchte, dass Sergey Saveljev bei Klubs aus der Schweiz und Russland im Gespräch ist. Im Vorjahr war er in Russland bei mehreren KHL-Spielen vor Ort und traf sich auch mit Andrei Valeryanovich Tochitsky, dem Sportchef von SKA St. Petersburg. Saveljev hat seit seinem Amtsantritt in Krefeld auch international auf sich aufmerksam gemacht. Der 26-jährige Lette hat immer betont, dass er als Hauptverantwortlicher die Pinguine wieder auf Play-off-Kurs bringen will. Das Interesse aus dem Ausland macht ihn sicher stolz und bestätigt seine guten internationalen Kontakte.