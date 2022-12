Krefeld Pinguine Saveljev geht, Schopp übernimmt

Vor einigen Wochen erklärte er, dass er auch in Krefeld bleiben werde, wenn die Rückkehr in die DEL nicht gelingen sollte. Als er jetzt auf der Suche nach einem neuen Investor fündig wurde, passte das zu seinen Rückzugsgedanken. Seine Familie war bereits Anfang des Jahres zurück in die Schweiz gezogen, da der älteste Sohn dort nach den Sommerferien in die Vorschule kam. Seitdem erledigte er seine Aufgaben als Multifunktionär hauptsächlich von der Schweiz aus. „Ich möchte mich beim Team der Geschäftsstelle, der Mannschaft, allen Partnern und Sponsoren sowie den Fans der Pinguine für die Unterstützung in den vergangenen Monaten bedanken,“ so Saveljevs Worte in der Pressemitteilung des Klubs. Von der Übergabe an Schopp informierte er das Team gemeinsam mit seinem Nachfolger. Als Dankeschön für die Rettung der Pinguine erhielt er eine Dauerkarte aufs Lebenszeit. Nach RP-Informationen soll er gemeinsam mit Igor Zakharkin ein neues Projekt im Auge haben.