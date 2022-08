Samstag ab 12.30 Uhr : Saisoneröffung der Pinguine mit Test gegen die DEG

Krefeld An und in der Yayla-Arena dreht sich alles um das neue DEL2-Team. Um 17 Uhr beginnt das Spiel gegen Düsseldorf. Gegen 20.30 Uhr wird auf der großen Bühne die Mannschaft vorgestellt.

(JH) Die Krefeld Pinguine feiern am Samstag ab 12.30 Uhr ihre Saisoneröffnung. Ab 13 Uhr gibt es auf dem Parkplatz an der Yayla-Arena auf einer Bühne ein buntes Programm. Unter anderem stellt Pressesprecher Mark Thiel die beiden neuen Stadionsprecher Simon Arens und Patrick Kramp vor und es wird das neue Pinguine-Trikot präsentiert.

Um 17 Uhr treten die Pinguine zum ersten Testspiel der neuen Saison in der Yayla-Arena gegen Düsseldorf an. Die Stadion-Tore öffnen sich bereits gegen 15.30 Uhr. Ab 19.30 Uhr spielt auf der Bühne neben der Arena die Band „Kite“. Gegen 20.30 Uhr präsentiert Mark Thiel die Mannschaft für die Saison 2022/23.

Kein Wiedersehen wird es für die Anhänger der Pinguine aber mit Alexander Blank geben, der in diesem Sommer zur DEG gewechselt ist. Der 20jährige Angreifer spielt derzeit im Dress der Deutschen U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Edmonton in Kanada. Und das macht der junge Stürmer richtig gut. Beim 4:2-Erfolg gegen Österreich in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit erzielte das Nachwuchstalent drei Treffer und bereite das erste Tor für Deutschland vor.