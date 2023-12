Krefeld Pinguine Eine Rückkehr in die DEL wirft viele Fragen auf

Aller guten Dinge sind drei! Vielleicht trifft das auch für die Krefeld Pinguine zu. Sollte auch in dieser Saison nichts aus dem geplanten Aufstieg in die DEL werden, hielte sich die Enttäuschung bei den Verantwortlichen und den Fans sicher in Grenzen, und natürlich auch bei einigen Spielern. Denn nach Informationen unserer Redaktion sollen sehr viele Spieler einen Vertrag für die kommende Spielzeit oder sogar noch darüber hinaus unterschrieben haben.