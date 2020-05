Zurück in die Zukunft : Roger Nicholas ist der neue starke Mann der Pinguine

Roger Nicholas ist ab sofort als Geschäftsführer und Sportdirektor der starke Mann bei den Pinguinen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der 62-jährige Amerikaner startete einst seine Profikarriere in Moers. Jetzt beginnt für ihn bei den Pinguinen als Geschäftsführer und Sportdirektor ein neuer Lebensabschnitt – als Unternehmensberater im Eishockey.

Die älteren Eishockey-Fans in Krefeld werden sich noch an den Stürmer Roger Nicholas erinnern. In der Saison 1991/92 stand er für den ERC Mannheim in den Spielen gegen den KEV auf dem Eis. Später kehrte er als Oldie beim Lothar-Kremershof-Cup im Trikot der Kassel Huskies in die Rheinlandhalle zurück und gehörte auch beim Allstar-Game „75 Jahre Eishockey in Krefeld“ zum Aufgebot. Für die meisten KEV-Fans ist der neue Mann an der Spitze der KEV Pinguine Eishockey GmbH ein unbeschriebenes Blatt.

Rogers Nicholas stammt aus South Windsor im US-Bundesstaat Connecticut, wo er in einer Familie mit einer Schwester und zwei Brüdern aufgewachsen ist. Alle Kinder spielten Eishockey, aber Roger besaß das meiste Talent. Das entdeckte der Trainer des Internats Avon old scools farm, in dem er ab seinem 13. Lebensjahr zur Schule ging und auch täglich auf dem Eis stand. Sein Vater, ein Ingenieur, musste dafür 65.000 Dollar bezahlen. Danach wechselte er zum Middelbury College. Diese Elite-Uni kostete damals pro Jahr 75.000 Dollar. „Heute würde so eine Ausbildung im Internat und College zusammen 500.000 Dollar kosten“, sagt Nicholas. Für dieses Elite-College spielte er auch Eishockey. Schwerpunkt war allerdings das Studium. „Wir mussten jeden Tag mit Anzug und Krawatte zur Uni kommen. Wir wurden zu Gentlemen geformt.“ Nach vier Jahren schloss er sein Studium als Diplom-Volkswirt ab. Er wollte aber weiter Eishockey spielen. Auch wenn er von einer NHL-Karriere träumte, wäre ein der Wechsel in eine nordamerikanische Profiliga schwierig gewesen: „Anfang der 80er Jahre bestand zum Beispiel die NHL oder AHL zu 98 Prozent aus kanadischen Spielern, Trainern und Managern. Da war es für einen Amerikaner kaum möglich, einen Vertrag zu bekommen.“ Ein Freund, der mittlerweile in Holland spielte, ebnete ihm dann den Weg nach Europa: „Er hat mir empfohlen, mich bei Ricki Alexander, der Trainer in Essen war, zu melden. Der hat mich dann nach Moers vermittelt. Dort stand dann nach drei Monaten plötzlich die Polizei vor seiner Türe: „Ich fühlte mich wie ein Verbrecher. In Moers wollte man mir keine Aufenthaltsgenehmigung geben. Das war aber nicht richtig. Ricki Alexander hat mir dann geholfen, ich durfte dann weiter in Deutschland spielen.“

Info Jetzt Geschäftsführer und Sportdirektor Es ist keine Überraschung, vielmehr die logische Konsequenz: Bei den Pinguinen gibt es zum Start des neuen Geschäftsjahres, das am 1. Mai begonnen hatte, sowohl auf der Position des Geschäftsführers als auch auf der des Sportdirektors eine Veränderung. Matthias Roos möchte seinen Vertrag, wie unsere Redaktion bereits berichtet hat, zum 31. Juli aufheben. Diese Entscheidung hat der Verein akzeptiert. Konsequenterweise müssen beide Positionen neu besetzt werden. Wie die Pinguine am Dienstag mitteilten, wird Roger Nicholas ab sofort beide Posten übernehmen.

Vom Niederrhein aus startete er dann seine Profikarriere in Deutschland. Nach einem Jahr bei Zweitligist EC Bad Nauheim wechselte er zum Bundesligisten ECD Iserlohn. Im Sauerland heiratete er. Aus seiner ersten Ehe hat er einen Sohn. Dort bekam er auch seinen Spielerpass als Deutsch-Amerikaner. Einen deutschen Reisepass besitzt er bis heute nicht: „Dann müsste ich meinen US-Pass abgeben. Ich bin Amerikaner und kann in Deutschland arbeiten und leben.“ Über Köln und Frankfurt landete er beim Mannheimer ERC. Den Klub verließ er während der Saison 91/92 und schloss sich dem Viertligisten ESC Frankkurt an, mit dem er zwei Mal in Folge bis in die zweite Liga aufstieg. Wegen einer schweren Knieverletzung musste er seine Karriere beenden und machte seinen Trainerschein.

Sein erster Versuch, im Marketingbereich Fuß zu fassen, scheiterte: „Ich war als Volkswirt 16 Jahre raus und habe mich dann entschieden, in Heidelberg Betriebswirtschaft zu studieren. Danach war ich auf dem neusten Stand, habe in Frankfurt bei einer Aktiengesellschaft gearbeitet und gehörte nach eineinhalb Jahren schon zur Geschäftsleitung.“ Später machte er sich als Unternehmensberater selbstständig: „Da hatte ich sechs Jahre mit Eishockey nichts mehr zu tun. Ich habe das aber vermisst und wollte in meiner Freizeit als Trainer für den Nachwuchs arbeiten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.“ Danach war er auch Coach von unterklassigen Klubs in Hessen.