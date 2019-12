Geschäftsführer Roos „ganz entspannt“ : Pinguine rechnen mit Antrag auf DEL-Lizenz

Krefeld Die klammen Krefeld Pinguine sehen sich auch weiterhin in der DEL. Geschäftsführer Roos ist sicher, bis Mitte Januar nötiges frisches Kapital zu bekommen, obwohl die geplante Kapitalerhöhung gescheitert ist. Einem Gesellschafter sollen die Anteile entzogen werden.

Trotz der vorerst geplatzten Kapitalerhöhung rechnen die Krefeld Pinguine nicht mehr mit einem Aus in der Deutschen Eishockey Liga. Auch die zuletzt lange fragliche Bewerbung um eine DEL-Lizenz für die kommende Saison sei nach Club-Angaben eher wahrscheinlich. „Ich bin da gerade eigentlich total entspannt“, sagte Geschäftsführer Matthias Roos am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn ich bis zum 15. Januar das Geld bekomme, können wir die Saison zu Ende spielen und werden dann wohl auch einen Lizenzantrag stellen.“ Zweifel daran habe er trotz der am Montag vorerst gescheiterten Erhöhung des Stammkapitals des Clubs nicht.