Pinguine-Coach Poss vor Steelers-Spiel „Jeder Gegner ist schwer, aber momentan sind wir unser schwerster Gegner“

Christian Ehrhoff ist mit seiner Erfahrung ein Spieler, der mit so einer Situation umgehen und den Teamkollegen helfen kann. Zur Vorstellung gegen Weißwasser sagte er am Donnerstag: „Das Selbstvertrauen fehlt momentan. Wenn die Fans dann auch ungeduldig werden, macht das die Sache auch nicht einfacher. Dann ging am Ende gar nichts mehr.“ Auch die Angst sei bei einigen Spielern zu spüren gewesen: „Wir müssen jetzt den Reset-Knopf drücken, sich daran erinnern, dass man eine gute Hockey-Mannschaft ist und am Freitag mit Selbstvertrauen antreten.“