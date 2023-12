Das letzte Heimspiel des Jahres Poss fordert mehr Härte und Klugheit

Der Kommentar von Trainer Greg Poss fiel auf der anschließenden Pressekonferenz sehr kurz aus: „Mir bleibt nichts anderes, als den Wölfen zu gratulieren. Sie waren zweikampfstärker und disziplinierter. Sie haben verdient gewonnen.“ Auf der langen Rückfahrt, die um 3 Uhr in der Früh an der Yayla-Arena endete, blieb ihm reichlich Zeit für eine ausführliche Analyse. „Wir werden kein Spiel auf der Strafbank gewinnen. Die Strafen waren auch verdient. Da müssen wir in den Zweikämpfen viel cleverer sein“, sagte er am Mittwoch nach dem Training.“ Erklären, warum seine Mannschaft wenige Tage nach einer starken Leistung über 40 Minuten gegen Kassel so enttäuschte, könne er sich nicht: „Dann würden wir das ja korrigieren. Wenn so eine Situation zustandekommt, sind viele Kleinigkeiten entscheidend. Daran müssen wir arbeiten. Das ist der Schlüssel. Das ist ein Prozess, bis die Mannschaft konstanter ihre beste Leistung zeigt.“