„Es ist Fünf nach Zwölf“ Krefeld Pinguine droht die Abstiegsrunde

Aufgearbeitet wurde dann die derzeitige Situation am Mittwoch in einem Meeting mit den Trainern und der Sportlichen Leitung. „Das waren sehr offene Gespräche. Wir haben darüber gesprochen, was uns in den noch verbleibenden neun Spielen erwartet. Dabei ging es auch darum, was wir tun müssen, um aus der Negativserie rauszukommen“, so der Kapitän. Für Weiß geht es jetzt darum, die Play-offs abzusichern. „Es ist fünf nach zwölf. Wir haben jetzt noch neun Endspiele, da schauen wir von Spiel zu Spiel. Jede dieser Partien ist für uns wie ein Spiel sieben in den Play-offs“, verweist er auf die Bedeutung jeder Partie. Er verhehlt auch nicht, dass ihm die Situation auch außerhalb des Eises zusetzt. „Manchmal schlafe ich auch nur drei oder vier Stunden. Eine so schwierige Situation, wie jetzt hier in Krefeld, hatte ich in meiner langen Karriere noch nicht.“