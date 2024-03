24 Jahre nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft Platz sechs weckt Erinnerungen

Eine weitere Saison in der DEL2 bietet den Verantwortlichen der GmbH die Möglichkeit, die Rückkehr und den Verbleib in der DEL besser zu planen. Da die meisten Spieler Verträge haben, muss beim Personal fast nur an den Kontingentstellen gefeilt werden. Auch wirtschaftlich könnte die GmbH die zwangsläufig entstehenden Herausforderungen besser bewältigen. Denn der Aufstieg ist finanziell ein Quantensprung. Der aktuelle Etat müsste wahrscheinlich doppelt so hoch sein, wenn man wenigstens um einen Platz in den Pre-play-offs mitspielen könnte.