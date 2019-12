Wer wird der neuer Cheftrainer? : Pierre Beaulieus erfolgreiche Bewerbung

Trainer Pierre Beaulieu schwingt auch am Freitag im Heimspiel gegen die DEG das Zepter an der Bande. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der bisherige Co-Trainer der Pinguine wird auch am Freitag im Derby gegen die DEG als Chef hinter der Bande stehen. Beim Sieg in Berlin ließ die Mannschaft wieder alte Tugenden aufblitzen. Verteidiger Mark Cundari erneut verletzt.

Von H.-G. Schoofs

Alex Trivellato und Laurin Braun hatten es nach dem 5:1-Sieg in Berlin ziemlich eilig. Schließlich warteten vor dem Mannschaftsbus einige Familienangehörige der beiden Spieler. Braun hatte seinen Bruder Constantin schon auf dem Eis getroffen. Der Krefelder handelte sich bei einem Zweikampf mit ihm eine Strafe ein: „Die hat er geschickt herausgeholt.“ Bei einem anderen Zweikampf verpasste ihm der ältere Constantin auf der Nase einen Cut: „Darüber werden wir noch reden müssen.“

Von Philipp Kuhnekath saßen Oma und Opa aus Krefeld in der Mercedes-Benz Arena auf der Tribüne, die vom Berliner Topscorer und ehemaligen Krefelder Marcel Noebels eingeladen waren. „Eine Gelegenheit, meine Großeltern zu treffen, hatte ich nicht“, sagte der Youngster, der mittlerweile an der Seite von Jacob Lagacé in Unterzahl eine feste Größe ist. Vor der Rückfahrt an den Niederrhein freute er sich schon auf das Heimspiel am Freitag gegen die DEG: „Die Stimmung beim Derby ist immer super. An das erste Heimspiel gegen Düsseldorf erinnere ich mich besonders gerne, weil ich da mein erstes Saisontor erzielt habe.“

info Trainerdebüt beim Klagenfurter AC Trainer Pierre Beaulieu war von 2001 bis 2009 in verschiedenen unteren Ligen Kanadas als Torwart im Einsatz. 2010 wurde er Torwarttrainer beim Klagenfurter AC und war gleichzeitig Torwart-und Video-Coach der U20-Auswahl Österreichs. 2014 wechselte er als Assistent-Coach zum HC Innsbruck, wo er ein Jahr später auch Cheftrainer wurde.

Für einen anderen Youngster der Pinguine wird der Sieg in Berlin in besonderer Erinnerung bleiben: Mike Schmitz. Zu seinem ersten DEL-Treffer, mit dem er die Pinguine 2:1 in Führung brachte, sagte er hinterher: „Die Vorarbeit von Justin Hodgman war super. Ich hatte dann keine Mühe, den Puck ins Tor zu schießen.“ Martin Schymainski kümmerte sich sofort um die schwarze Hartgummischeibe, die Schmitz mit nach Hause nahm. Ab Mitte des Spiels bekam der Verteidiger mehr Eiszeit, da Mark Cundari wegen einer Oberkörperverletzung passen musste. Allerdings handelt es sich nicht über die Schulterverletzung, die er sich zu Saisonbeginn zugezogen hatte. Sein Einsatz am Wochenende ist allerdings sehr fraglich.