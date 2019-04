Neuer Vertrag für Außenstürmer : Philipp Kuhnekath bleibt ein Pinguin

Krefeld Der 21-jährige Außenstürmer verlängert seinen Vertrag um eine weitere Saison. Neben dem neuen Torhüter werden bis zum Trainingsauftakt noch ein Verteidiger und zwei Stürmer gesucht.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der Rookie der Pinguine auf 33 DEL-Einsätze. Am 30. Oktober gelang ihm beim Auswärtsspiel in Köln sein erstes Tor in der DEL. „Das war ein besonderes Spiel für mich und ein perfekter Abend, den man nicht so schnell vergisst“, erinnert sich der Youngster. Wichtige Spielpraxis konnte er auch wieder in Herne sammeln, wo das Oberligafinale durch eine Niederlage im entscheidenden fünften Spiel in Tilburg knapp verpasst worden ist. „Wir hätten es schaffen können. Vielleicht sind wir am Ende nicht clever genug gewesen, um uns gegen den Serienmeister der Oberliga durchzusetzen“, erklärte Kuhnekath. Insgesamt kam der 178 cm große und 82 kg schwere Stürmer in den beiden vergangen Spielzeiten beim Kooperationspartner in 59 Oberligaspielen zum Einsatz. Dabei konnte er 21 Tore erzielen und 36 Vorlagen geben.