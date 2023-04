Der nächste Neuzugang Philipp Kuhnekath wieder ein Pinguin

Jetzt freut sich der Stürmer über seine Rückkehr in die Heimat und er hofft mit dem Team in der kommenden Saison in der DEL 2 eine gute Rolle zu spielen: „Es war ein komisches Gefühl in Krefeld aus dem Bus zu steigen und in eine andere Kabine zu gehen. Jetzt bin ich wieder zu Hause, hier ist meine Familie und hier sind meine Freunde. Krefeld ist ein Top-Standort in der DEL2. Auch als Spieler der Gastmannschaft war in den Play-offs die Verbundenheit zwischen dem Verein, der Stadt und den Fans deutlich zu spüren. Das macht einem als Krefelder sehr stolz. Es war für mich schön zu sehen, wie sich in den vergangenen fünf Monaten hier alles entwickelt hat. Als Mannschaft wollen wir in der kommenden Saison mit Erfolgen etwas zurückgeben“.