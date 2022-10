Versprechen von Trainer Draisaitl : „Wir werden ein anderes Team sehen“

Der neue Trainer Peter Draisaitl beim Training der Krefeld Pinguine. Foto: Pinguine

Krefeld Der neue Trainer Peter Draisaitl, dessen Vertrag bis zum Saisonende läuft, will den Krefeld Pinguinen eine komplett andere Spielweise verleihen, die am Freitag im Heimspiel gegen die Selber Wölfe schon zu erkennen sein soll.

Wenn es nach Peter Draisaitl geht, dann werden die KEV-Fans am Freitagabend beim Heimspiel gegen die Selber Wölfe eine ganz andere Mannschaft der Krefeld Pinguine auf dem Eis sehen. Natürlich nicht mit neuem Personal, sondern mit einem neuen System und einer Struktur. „Es wird neue Laufwege geben und in allen drei Zonen anders gearbeitet“, sagte der neue Cheftrainer bei seiner ersten Pressekonferenz vor einem DEL2-Spiel der Schwarz-Gelben.

Draisaitl kündigte einigermaßen umfangreiche Anpassungen und Umstellungen an: „Das ist das, was wir in den ersten Einheiten trainiert haben und logischerweise in den kommenden Wochen forcieren werden. Das ist keine Kritik an meinem Vorgänger. Jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen. So wie ich den Fünferblock auf dem Eis nach vorne und nach hinten sehen will, wartet im Detail wohl die größte Arbeit auf uns.“

Info Draisaitls Pläne sahen ganz anders aus Dass Peter Draisaitl jetzt bei den Pinguinen Chefcoach ist, kam für ihn selber etwas überraschend: „Ich wusste gar nicht, dass hier der Trainer entlassen wurde.“ Seine Pläne sahen ganz anders aus: „Ich wollte mich eigentlich weiter Richtung Osteuropa orientieren.“ Aus seinem ersten Ziel, beim Neuaufbau der Bratislava Capitals als Sportlicher Leiter zu helfen, wurde nichts: „Der Inhaber wollte nicht mehr. Es gab einen sehr guten neuen Interessenten, der sehr gut gewesen wäre, aber er konnte sich mit dem Vorbesitzer nicht einigen. Dann lief die Zeit davon.“ Dann habe kurzfristig Sergey Saveljev angerufen. Jetzt sucht er eine Wohnung in Krefeld.

Wichtig sei es auch, dass er so schnell wie möglich die Namen zu den Gesichtern zuordnen könne: „Wenn man nach zwei, drei Spielen die Namen vor sich hat, ist man ein ganzes Stück weiter. Ich muss die Spieler auch als Persönlichkeit und ihren Charakter richtig kennenlernen. Natürlich auch als Eishockey-Spieler, damit ich sie richtig einsetzen kann. Mir ist wichtig, dass jeder seine Rolle im Team bekommt.“

An den Sturmreihen und den Verteidigerpärchen will er zunächst festhalten. Nur in Überzahl wird es Veränderungen geben. Er sei sehr konsequent, was er haben und sehen wolle: „Davon rücke ich auch keinen Zentimeter ab. Wenn jetzt die Spieler in jedem Training und in jedem Spiel alles geben, ist das erstmal in Ordnung. Um die Details kümmere ich mich dann schon. Wenn ich gegen Selb merke, dass etwas nicht passt, dann werde ich was durchmischen. Das ist dann dem Spielverlauf geschuldet.“ Er erwarte einfach, dass die Mannschaft in dieser Eishockey-Stadt mit diesem Traditions-Klub und dieser Fan-Basis etwas anbiete, womit man sich identifizieren könne und sich gerne anschaue. Sein Vertrag bei den Pinguinen läuft bis zum Saisonende: „Wir werden sehen, ob wir um den Aufstieg mitspielen können. Alles andere hat Zeit.“

Für das Spiel gegen Selb hat sich Draisaitl von Co-Trainer Peer Bäcklin informieren lassen: „Vorrangig sind für mich die Pinguine. Aber wir werden für jedes Spiel vorbereitet sein.“ Für eine Analyse, wie er die 2. Liga einschätzt, bat er noch um etwas Zeit: „Ich war jetzt viele Jahre im Ausland. Wenn ich mal gegen jede Mannschaft gespielt habe, bin ich im Bilde. Natürlich habe ich viel Erfahrung, daher geht es relativ schnell.“

Pascal Zerressen, der ja schon in Köln unter Draisaitl spielte, antwortete am Donnerstag nach dem Training auf die Frage, ob es auf dem Eis etwas Neues gibt: „Sehr viel, aber alles ist gut. Wir sind erfahren genug, um uns schnell einen Überblick verschaffen zu können. Wir wissen, wie er sich das vorstellt. Es wird noch eine Zeit brauchen, aber jeder weiß, was er zu tun hat und was der andere macht. Eine klarere Linie hat die Mannschaft auch gebraucht.“