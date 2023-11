Trainersuche läuft weiter Pinguine-Sportchef Draisaitl bestätigt Kontakt mit diesem Stürmer

Während die Spieler der Krefeld Pinguine ein paar Tage ausspannen können, bevor am Samstag die Vorbereitung auf das zweite Saisondrittel beginnt, sondiert Sportdirektor Peter Draisaitl den Spielermarkt. Die Pinguine wollen sich im Sturm noch verstärken und suchen einen Angreifer mit Scoring-Qualitäten. Da auf dem deutschen Markt kaum ein Spieler zu finden ist, der dem Anforderungsprofil der Pinguine entspricht, schaut sich Draisaitl nach einem Kontingentstürmer um. Gehandelt wurde da auch der Name des 29-jährigen Finnen Micke Saari, der derzeit noch bei den Odense Bulldogs in Dänemark unter Vertrag steht, aber vor einem Wechsel zu einem Klub in der DEL2 stehen soll. „Er wird aber nicht zu uns kommen“, erteilte Draisaitl dieser Personalie eine Absage.