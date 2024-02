3:2-Sieg nach Penaltyschießen Pinguine holen Zusatzpunkt in Dresden dank Bick und Marcinew

Die Pinguine hatten sich am Dienstag um 9.30 Uhr auf den Weg nach Dresden gemacht. Weil die Anreise staufrei verlief, fuhr der Mannschaftsbus bereits um 17 Uhr an der Joynext-Arena in der sächsischen Landeshauptstadt vor. Mit an die Elbe gereist war auch Angreifer David Cerny, der in den letzten beiden Spielen vor der Spielpause erkrankt passen musste. Dafür blieb Verteidiger Maximilian Söll in Krefeld. Somit standen 13 Stürmer und sechs Verteidiger neben den beiden Torhütern Felix Bick und Julius Schulte auf den Spielberichtsbogen. Trainer Poss schickte seine Mannschaft in der gleichen Aufstellung wie beim 3:2-Sieg in Weißwasser aufs Eis. Lediglich David Cerny rückte für Edmund Junemann in den vierten Sturm.