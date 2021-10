Dritter Saisonheimsieg : Oleg Shilin zieht Panthern die Krallen

Auch hier war Torwart Oleg Shilin auf dem Posten, als der Augsburger Colin Campbell am kurzen Pfosten vergeblich auf den Abpraller lauert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Torwart der Krefeld Pinguine war im Heimspiel gegen Augsburg maßgeblich am 5:4-Sieg beteiligt. Kurz vor dem Spiel verpflichtete der Club den norwegischen Stürmer Thomas Valkvae Olsens. Pietta spielt beim Deutschland-Cup.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem starken Oleg Shilin im Tor, der 38 von 42 Torschüsse parierte, feierten die Krefeld Pinguine einen verdienten 5:4-Heimsieg gegen die Augsburger Panther . Vor 2722 Zuschauern gaben die Gastgeber eine 3:0-Führung aus der Hand, schlugen dann aber binnen zwei Minuten eiskalt zurück und ließen sich den dritten Saisonerfolg auf eigenem Eis nicht mehr nehmen. Damit sorgten sie vor dem Derby am Sonntag in Köln (17 Uhr) für zusätzliches Selbstvertrauen.

Gut drei Stunden vor dem Spiel präsentierten die Pinguine mit dem norwegischen Nationalspieler einen Neuzugang und vergaben damit ihre letzte Ausländerlizenz. Der 28-jährige Außenstürmer spielte zuletzt in der österreichischen Liga für die Bratislava Capitals und erzielte in zehn Spielen zwei Tore. „Thomas ist die Art Stürmer, den wir für unsere letzte Lizenzstelle gesucht haben. Er ist ein torgefährlicher und laufstarker Spieler, der bewiesen hat, auf internationaler Ebene und in seiner Nationalmannschaft eine führende Rolle einnehmen zu können. Mit 1,86 Meter ist er zudem auch ein großer und physischer Spieler. Wir sind uns sicher, dass er die Krefelder Zuschauer schnell für sich gewinnen wird“, sagte Sportdirektor Sergey Saveljev.