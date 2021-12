Krefeld Pinguine : Oleg Shilin scheut keinen Dauereinsatz

Pinguine-Goalie Oleg Shilin. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Nummer 1 im Tor der Krefeld Pinguine ist glücklich, dass es endlich mit einem Wechsel nach Deutschland geklappt hat. Inzwischen hat er zehn Kilo abgespeckt. Die vielen Schüsse auf sein Tor sind für den 30-Jährigen ungewohnt.

Oleg Shilin musste ein Jahre lang warten, ehe sein Wunsch, in die DEL zu wechseln, in Erfüllung ging. „Eigentlich wollte ich schon vor einem Jahr nach Deutschland kommen. Da hatte ich aber nur den russischen Pass. Daher wollte mich Sergey Saveljev nicht verpflichten. Es gab zusätzlich wegen Corona auch ein Einreiseproblem,“ sagte die Nummer 1 im Tor der Krefeld Pinguine am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung. Andrei Trefilov, ehemaliger Torwart der Düsseldorfer EG und heute Spielerberater, stellte den Kontakt zu den Pinguinen her.

Im Juni kam Shilin vom seinen Heimatort Omsk in Sibirien nach Deutschland und musste zunächst für einen Monat ins Aufnahmelager Friedland in der Nähe von Göttingen auf seinen deutschen Pass warten. Den bekam er ohne Probleme, weil seine Großmutter Deutsche ist und in Würzburg lebt. Seine Frau Anastasia ist eine Deutsch-Russin.

Info Sonntag gegen Straubing 4000 Zuschauer erlaubt Weiter sind in NRW bei Sportveranstaltungen weiter Zuschauer zugelassen. Die Pinguine dürfen Stand gestern maximal 4000 Zuschauer nach 2G-Regel und mit Maskenpflicht auf die Sitzplatztribünen (Stehplätze sind nicht mehr erlaubt) lassen. Die 360 Stehplatz-Dauerkarten werden auf Sitzplätze umgebucht. Platzwünsche können die Fans bis Mittwoch 13 Uhr angeben.

Mit sieben Jahren stand Shilin, der nicht aus einer Eishockey-Familie stammt, in Omsk zum ersten Mal beim Eishockey auf dem Eis und wurde von seinem Trainer als Verteidiger eingesetzt. Ein Jahr später stand er im Tor. „Ich war für den Trainer zu faul“, sagt er mit einem Grinsen im Gesicht. Mit 15 stand für ihn und seinem Verein fest, dass er eine Karriere als Torwart anstrebt.

Profi zu werden, das war damals auch sein großes Ziel. Schule und Sport sei in Omsk sehr leicht zu händeln gewesen, da der Sport immer Vorrang hat: „Das war gut, weil ich auch nie richtig Lust auf die Schule hatte.“ Mit 15 gehörte er schon zur sibirischen U16-Auswahl. Mit 17 trainierte er bereits mit dem KHL-Team von Avangard Omsk. Nach Einsätzen in der Juniorenliga und später in Liga 2 (VHL) gab er mit 25 in der Saison 2015/16 sein Debüt in der höchsten russischen Liga.

In neun Spielzeiten in Omsk kam er aber nur auf 33 Einsätze. „Avangard hat immer sehr gute und erfahrene Torhüter verpflichtet. Daher war es sehr schwer für mich“, sagte Shilin. Verlassen konnte er den Club nicht: „Ich war seit der Jugend mit einem langfristigen Ausbildungs-Vertrag gebunden.“ Mit 28 verließ er Omsk und kam über zwei Stationen in der VHL nach Krefeld.

Für Shilin war eigentlich vom ersten Tag an klar, einen Stammplatz zu bekommen: „So war es eigentlich mit Sergey Saveljev abgesprochen. Er hat sehr hart dafür gearbeitet, dass er jetzt die unumstrittene Nummer eins ist und seit Sonntag in der DEL-Torhüterstatistik mit einer Fangquote von 93 Prozent Platz zwei belegt: „Als ich kam, wog ich 92 Kilo, jetzt 82. Das macht die Sache natürlich leichter. Unserem Fitnesstrainer Leo Manzano habe ich viel zu verdanken. Ich fühle mich richtig fit.“

Auf die Frage, ob er jedes Spiel im Tor stehen kann, wenn er gesund ist, antwortete er mit einem klaren „Ja“. Denn wenn sich Nikita Quapp Mitte des Monats mit der U20-Nationalmannschaft auf die WM vorbereitet, steht ihm für vier Wochen ein Dauereinsatz bevor. Dabei will er weiter dafür sorgen, dass die Pinguine in der Tabelle weiter nach oben kommen: „Mit dem Abstieg beschäftige ich mich nicht. Dass er fast im jeden Spiel 40 oder mehr Schüsse auf sein Tor bekommt, ist für ihn ungewohnt: „In Russland waren es höchstens mal 30. Aber ich habe kein Problem damit.“