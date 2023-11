Beim Heimspiel der Krefeld Pinguine Oleg Shilin kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Shilin, der in der Saison 2022/23 für die Kölner Haie in der DEL spielte und dort zwölf Mal zum Einsatz kam, siedelte in diesem Sommer mit seiner Familie aus dem Rheinland nach Crimmitschau um. In dieser Zeit ist er auch zum zweiten Mal Vater geworden. Verheiratet ist er mit Anastasia, die bis zum Februar dieses Jahres auf der Geschäftsstelle der Pinguine gearbeitet hat und dort wegen ihrer freundlichen und hilfsbereiten Art sehr beliebt war. Dem Vernehmen nach fühlt sich die vierköpfige Familie jetzt in Crimmitschau sehr wohl.