Krefeld Pinguine : Oleg Shilin ist nicht der Sündenbock

Analyse Krefeld Auch wenn der Torwart der Krefeld Pinguine im Heimspiel gegen Bietigheim beim ersten Gegentreffer unglücklich aussah, ist er nicht für die Niederlage verantwortlich. Seine Vorderleute erwischten einen rabenschwarzen Abend.

So groß die Freude der KEV-Fans war, dass sie am Mittwoch endlich wieder ihre Pinguine live im Stadion erleben durften, so groß war nach der 2:5-Niederlage gegen die Bietigheim Steelers auch ihre Enttäuschung. Ihre vernichtende Kritik war beim Verlassen der Arena deutlich zu spüren und zu hören. Viele gaben bereits die Hoffnung auf, dass die Mannschaft noch die Pre-Play-offs erreichen kann. Selbst am Klassenverbleib kamen erhebliche Zweifel auf. Denn die Aufgaben werden nicht leichter. Am Freitag, 19.30 Uhr, sind die Straubing Tigers an der Westparkstraße zu Gast. Sonntag, 14 Uhr, hängen die Trauben an der Spree beim Duell gegen Tabellenführer Eisbären Berlin hoch.