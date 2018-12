Nach dem Sieg gegen Augsburg hoffen die Krefelder auf die Unterstütung ihrer Fnas : Pinguine ohne Pietta gegen Mannheim?

Daniel Pietta, hier im Spiel gegen Augsburg zwischen Torwart Markus Keller und Stürmer Andrew Leblanc, droht für das schwere Heimspiel gegen Mannheim auszufallen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Nationalspieler meldete sich am Donnerstag vor dem Training krank ab und droht am Freitag im letzten Heimspiel des Jahres gegen den Tabellenführer auszufallen. Ankert ist angeschlagen. Bettauers Einsatz ist unwahrscheinlich.

Die pure Erleichterung war am zweiten Weihnachtstag im Lager der Pinguine nach dem 3:2-Sieg gegen Augsburg zu spüren. Denn irgendwie war vorher die Angst groß gewesen, aus der Ergebniskrise nicht mehr heraus zu kommen. Die sechs Niederlagen in Folge hatten mächtig an der mentalen Stärke der Spieler genagt. Auch Trainer Brandon Reid wirkte nach dem 0:3 in Köln sehr geknickt und ziemlich ratlos. Auch für ihn persönlich war der Erfolg gegen die Panther als Neuling hinter der DEL-Bande enorm wichtig. Schließlich ist dem Kanadier nicht verborgen geblieben, dass alle Klubs, die in der Tabelle hinter Krefeld stehen, sich von ihrem Chefcoach trennten.

Der Tabellenführer Adler Mannheim kommt am Freitag genau zur richtigen Zeit. Denn die Pinguine wissen jetzt, dass sie wieder gewinnen können und treten gegen den Titelanwärter mit gewachsenem Selbstvertrauen an. Sie haben als Außenseiter nichts zu verlieren. Da steht die Mannschaft am kommenden Sonntag beim Jahresausklang in Iserlohn schon mehr unter Druck. Denn dann geht es im Kampf um einen Pre-Play-off-Platz gegen einen direkten Konkurrenten. In den verbleibenden 20 Punktspielen kann es für die Schwarz-Gelben nach Lage der Dinge nur noch darum gehen, Platz zehn zu verteidigen oder sich vielleicht noch für die Pre-Play-offs das Heimrecht zu sichern.

Zahlen und Fakten In dieser Saison noch torlos gegen die Adler Beim ersten Gastspiel der Mannheimer in dieser Saison boten die Pinguine dem Favoriten einen tollen Schlagabtausch. Beide Torhüter (Pätzold und Endras) waren in Hochform. Den Adlern gelang erst in der 55. Minute durch einen Sonntagsschuss von Kolarik die Führung und beendeten das Spiel mit einem Empty-net-Treffer. Im Spiel zwei in Mannheim gab es für die Pinguine beim 0:3 nichts zu holen, weil sie in der Offensive kaum stattfanden. Bisher gab es in Krefeld 46 Duelle gegen Mannheim. Davon gewannen die Schwarz-Gelben 26.

Auch beim Training am Donnerstagvormittag war auf dem Eis zu sehen, dass den Spielern eine große Last von den Schultern gefallen war. Die Stimmung war fast schon ausgelassen. Allerdings fehlten einige wichtige Akteure. Daniel Pietta hatte sich krank abgemeldet. Der Einsatz des Centers ist fraglich. James Bettauer, der gegen Augsburg nach einem Aufprall gegen die Bande in die Kabine gehumpelt war, wird wohl wegen einer Unterkörperverletzung fehlen. Auch Torsten Ankert leidet noch unter den Nachwirkungen eines rüden Bandenchecks von Fraser und wurde in der Kabine von Physiotherapeut Florian Kreuzmann behandelt. Einen personellen Engpass gibt es allerdings nicht. Adrian Grygiel und Patrick Seifert könnten von der Tribüne aufs Eis zurückkehren. Beim Training mischten auch Philipp Kuhnekath nach überstadener Verletzung sowie Darren Mieszkowski und Mike Schmitz mit.