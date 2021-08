Fünf Testspiele in acht Tagen : Pinguine ohne Kapitän in die Schweiz

Martin Schymainski, der hier im Testspiel gegen die DEG den Pfosten traf, trat die Reise in die Schweiz nicht mit an. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Martin Schymainski sieht in Kürze zum zweiten Mal Vaterfreuden entgegen und blieb neben dem verletzten Tom-Eric Bappert am Donnerstag zu Hause. Robert Sabolic und Jesper Jensen Aabo sind bei der Nationalmannschaft.

Als sich die Pinguine am Donnerstag um 8.15 Uhr auf den Weg in die Schweiz machten, blieb im Bus der Platz von Martin Schymainski leer. Nach Rücksprache mit Sergey Saveljev entschied sich der Kapitän, zu Hause zu bleiben. Gut möglich, dass er während des Aufenthalts im Land der Eidgenossen zum zweiten Mal Vater wird. „Ich bin im Kopf nicht frei, wenn ich daran denke, dass ich bei der Geburt nicht dabei sein kann“, sagte er. Trainieren wird er mit der U23 des KEV.

Auch der Slowene Robert Sabolic und der Däne Jesper Jensen Aabo sind nicht mitgefahren. Beide musste zu ihrer Nationalmannschaft. Beinahe hätte auch Arturs Kulda gefehlt, der aber vom lettischen Nationaltrainer von der Liste gestrichen wurde. So stehen Trainer Clark Donatelli für die fünf Testspiele während der Tour de Swiss drei Torhüter, sechs Verteidiger, und mit dem Tryout-Spieler Niclas Lucenius aus Finnland zwölf Stürmer zu Verfügung. Ein Nachteil beim Versuch, die bestmöglichen Sturmformationen zu finden, ist sicher das Fehlen von Schymainski und Sabolic. Dafür können die Trainer aber Gastspieler Lucenius genau unter die Lupe nehmen. Es ist damit zu rechnen, dass sich der erfahrene Center für eine Verpflichtung aufdrängt. Dann wäre er der zehnte Kontingentspieler des Teams.

info Fünf Spiele innerhalb von acht Tagen Die Spiele der Krefeld Pinguine in der Schweiz im Überblick: Samstag, 21. 8., 17 Uhr, HC Lugano in Lugano. Montag, 23. 8., 20 Uhr, EHC Biel in Biel. Mittwoch, 25. 8., 19:45 Uhr, Genève-Servette HC in Meyrin. Freitag, 27. 8., 16:30 Uhr, Pardubice in Yverdon-les-Bains. Samstag, 28. 8. 19 Uhr, HC Ajoie in Yverdon-les-Bain.

Neben Saveljev und Donatelli gehören beide Co-Trainer, der Athletik-Coach, der Physiotherapeut, ein Team-Betreuer und ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle zum Pinguine Tross, der kurz nach 21 Uhr in Lugano eintraf „Wir wollen uns weiter einspielen und beweisen, dass gegen uns schwer zu spielen ist. Fünf Spiele in acht Tagen ist zwar hart, aber so können sich die Spieler mental besser auf die Saison vorbereiten“, sagte Saveljev.

Zunächst schlagen die Pinguine in Lugano ihre Zelte auf, wo sie am Samstag im Rahmen der Saisoneröffnung und des Jubiläums (80 Jahre) gegen den HC Lugano ihren ersten Test bestreiten. Die Gastgeber haben genau wie Krefeld bisher drei Vorbereitungsspiele absolviert. Lugano gewann gegen das eigene Farmteam Ticino Rockets aus der 2. Liga mit 8:1. Gegen die beiden Ligakonkurrenten HC Lausanne (3:4) und EHC Visp (1:2) gab es knappe Niederlagen. Untergebracht ist das Team im Hotel Colorado.

Die Schweiz war schon häufiger das Ziel der Pinguine. Höhepunkt war 2003 die Teilnahme als Deutscher Meister am traditionellen Spengler-Cup in Davos. In Lugano im Kanton Tessin unweit von der italienischen Grenze waren die Schwarz-Gelben bereits 1998. Anschließend ging es nach Davos und auf der Heimreise zum Zweitligisten Thurgau. Ein Jahr später fand das Trainingslager in La Chaux-de-Fons im Kanton Neuchatel statt. Dabei kam es auch zu einem Testspiel beim Meister SC Bern (2:4). Nach Kloten ging es 2005 und 2007.