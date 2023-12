Verstärkung im Anflug Pinguine wollen Offensivspieler mit Scoring-Touch verpflichten

Während Herbert Hohenberger am Freitag nach der Niederlage in Regensburg nicht gerade zum Scherzen zu Mute war, stieg sein Stimmungsbarometer nach dem Heimsieg wieder deutlich an. „Wir suchen so einen Typen wie Connor McDavid und wollen einen aus der NHL holen. Ich weiß aber nicht, ob wir das finanzieren können, aber wir suchen“, antwortete der Trainer nach dem 3:1-Sieg auf die Frage nach einem möglichen Neuzugang.