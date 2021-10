0:1-Niederlage in Köln : Nur Torhüter Shilin ist gegen die Haie in Bestform

Krefeld Der Krefelder Torwart sorgte am Sonntag beim Auswärtsspiel, wie schon am Freitag gegen Augsburg dafür, dass die Pinguine im Spiel blieben. Diesmal reichte seine Top-Leistung nicht zu einem Sieg.

Weil die Pinguine am Halloween-Abend den Kölnern und deren Fans nicht gerade Furcht und Schrecken einflößen konnten, mussten sie mit einer 0:1-Niederlage die kurze Heimreise antreten. Vor 11400 Zuschauern, darunter 400 KEV-Fans, ließen die Gäste das notwendige Zweikampfverhalten vermissen, um die hungrigen Haie zähmen zu können. Dazu misslang über weite Strecken der Spielaufbau und die Puckkontrolle. Besonders im ersten Drittel spielte sich das Geschehen im Drittel der Krefelder ab. Alleine Torwart Oleg Shilin war es zu verdanken, dass dieses rheinische Derby bis zum Schluss spannend blieb. Viel Zeit zur Analyse bleibt den Pinguinen nicht. Bereits am Dienstag (19.30 Uhr) sind die Grizzlys Wolfsburg in der Yayla-Arena zu Gast, die am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Eisbären Berlin nach 5:4-Verlängerung gewannen. Bei den Krefeldern wird dann wohl Neuzugang Thomas Valkvæ Olsen sein Debüt geben.