2:3 in Kaufbeuren Nur Bittner bei Pinguine-Niederlage in Bestform

Die Krefeld Pinguine befinden sich nach sieben Spieltagen der DEL2 in einem Tief. Im Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren kassierten sie die dritte Niederlage in Folge. Vor 2488 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit Kontern in Hülle und Fülle, bei dem die Gäste vom Niederrhein einige klare Torchancen nicht nutzen konnten. Doch die Gastgeber spielten sich die Mehrzahl der klareren Chancen heraus, scheiterten aber häufig am sehr starken Krefelder Schlussmann Matthias Bittner.