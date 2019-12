Zukunft des DEL-Klubs ungewiss : Notartermin der Pinguine-Gesellschafter platzt

Krefeld Am Montag wollten sich die Gesellschafter der Krefeld Pinguine beim Notar treffen, um einer Kapitalerhöhung zuzustimmen und einen neuen Mehrheitsgesellschafter zu begrüßen. Daraus wird nichts.

Die Zitterpartie der Krefeld Pinguine wird die Deutsche Eishockey Liga (DEL) noch einige Wochen in Atem halten. Dabei hatte der Klub gehofft, noch vor Weihnachten die Rettung feiern zu können. Daraus wird im Jahr 2019 nichts. Denn der Einladung zum Notartermin am 16. Dezember wird Gesellschafter Energy Consulting Europe GmbH, deren Chef Mikhail Ponomarev früher war, auf Empfehlung ihres Anwalts Wolfgang Peters nicht folgen. „Dazu bedarf es eines Mindestmaßes an Seriosität“, sagte der Jurist gegenüber der Rheinischen Post. „Das ist derzeit nicht gewährleistet.“

Beim Notar Johannes Breuer in Krefeld sollten am kommenden Montag die Gesellschafter einer Kapitalerhöhung in Höhe von 750.000 Euro zustimmen. Die Summe will ein neuer Gesellschafter investieren, der dadurch die Mehrheit der Anteile übernehmen würde. Damit wäre Energy Consulting durchaus einverstanden. Doch wartet Peters seit Wochen darauf, dass ihm der Name des Investors oder dessen Rechtsvertreters genannt wird. Vor allem aber forderte der Düsseldorfer Anwalt Einsicht in die Bücher, die ihm von Matthias Roos, dem Geschäftsführer der Piguine, jedoch verweigert wird.