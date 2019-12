Die Kapitalerhöhung ist wieder in Gefahr : Pinguine: Notar-Termin aber nicht abgesagt

Die Fans der Pinguine müssen weiter um die Zukunft des DEL-Standortes Krefeld zittern. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Die Verantwortlichen des Krefelder DEL-Clubs wundern sich über die Aussagen des Anwalts Wolfgang Peters, der das Unternehmen Energy Consulting Europe, einer der beiden Hauptgesellschafter der KEV Pinguine Eishockey-GmbH, vertritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Wie ist es um die Zukunft der Krefeld Pinguine bestellt? Diese Frage beschäftigt die Fans seit Freitag mehr denn je. Aus der für den kommenden Montag beim Notartermin geplanten Kapitalerhöhung der KEV Pinguine Eishockey GmbH von 750 000 auf dann 1, 5 Millionen Euro wird nichts. Das erklärte am Freitag Anwalt Wolfgang Peters, der den Mit-Gesellschafter Energy Consulting Europe vertritt, gegenüber unserer Zeitung. Er werde nicht erscheinen.

Das sorgte am Samstag bei den Verantwortlichen der Pinguine für große Verwunderung. „Die Gesellschafterversammlung ist nicht abgesagt und wird am Montag beim Notar stattfinden“, so die Aussage von Geschäftsführer Matthias Roos.in der offiziellen Presseerklärung Er könne die Argumentation von Peters, er warte seit Wochen darauf, dass ihm der Name des Investors oder dessen Rechtsvertreters genannt sowie die Einsicht in die Bücher verweigert wird, nicht nachvollziehen. „Wie auf der letzten Gesellschafterversammlung besprochen, sollen die Gesellschafter den neuen Investor beim Notartermin kennenlernen. Voraussetzung hierfür ist jedoch grundsätzlich der Verzicht auf eine form- und fristgerechte Ladung sowie die Bereitschaft der Stammkapitalerhöhung zuzustimmen. Genau darauf hatten wir uns auch mit Peters verständigt. Dies können alle anderen Gesellschafter entsprechend bestätigen“, erklärte Roos. Zum Vorwurf des Anwalts, ihm sei die Einsicht in die Bücher verweigert worden, sagte Roos: „Der endgültige Jahresabschluss des letzten Geschäftsjahres, das am 30.04.2019 endete, ist noch nicht fertiggestellt und konnte den Gesellschaftern deshalb noch nicht final präsentiert werden. Den vorläufigen Jahresabschluss hat Herr Ponomarev im August erhalten.“

Unklar ist nach wie vor, ob und welche finanziellen Zusagen Mikhail Ponmarev gemacht hat. Peters hatte am Freitag dazu erklärt. „Die angeblich gemachten finanziellen Zusagen sind rechtlich nicht bindend, was die Pinguine auch bestätigt haben.“ Auch diese Aussage kann Roos nicht nachvollziehen: „Das ist Quatsch. Beispielsweise hat Herr Peters erklärt, dass die Energy Consulting Europe GmbH bereit wäre, ihre Anteile zum Nennwert zu verkaufen. Voraussetzung hierfür sei jedoch unter anderem, dass die Pinguine auf sämtliche Ansprüche verzichten würden. Wieso besteht er auf diesen Verzicht, wenn seiner Meinung nach keine Ansprüche bestehen?“

Aufsichtsratschef Wolfgang Schulz zeigte sich am Samstag erbost über die Aussagen des Düsseldorfer Anwalts Peters: „Ich bin stinkesauer. Hier spielt jemand mit dem Krefelder Eishockey, den Menschen, die für den Verein arbeiten und mit den Emotionen aller Fans.“ Sollte der Anwalt am Montag nicht erscheinen, wovon auszugehen ist, wollen die anderen Gesellschafter der Energy Consulting die Anteile (46 Prozent) entziehen und dann mehrheitlich der Kapitalerhöhung zustimmen. Ob das in einem Atemzug geschehen kann, ist fraglich. Inzwischen hat die Energy Consulting beim Landgericht Krefeld eine Klage gegen die GmbH eingereicht, weil der Verein die Unterlagen laut dem Anwalt nicht herausgeben wollte.