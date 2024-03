0:3 in Crimmitschau Pinguine noch nicht im Play-off-Modus

Krefeld · Die Krefelder unterlagen am Mittwoch beim Viertelfinal-Auftakt in Crimmitschau mit 0:3. Vor 2671 Zuschauern fehlte es den Schwarz-Gelben an der notwendigen Zweikampfstärke und an offensiver Durchschlagskraft.

13.03.2024 , 22:22 Uhr

Gejubelt wurde nur im Trikot der Eispiraten Crimmitschau. Foto: Maxi Mehlko

Von H.-G. Schoofs