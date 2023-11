Fehlstart nach der Pause Pinguine mit 2:4-Niederlage gegen Kaufbeuren

In der 11. Minute kochte die Krefelder Volksseele, weil Lessio auf die Strafbank musste. Er hatte an der Bande bei einem Zweikampf den Helm verloren und soll weitergespielt haben. Das erkannten aber nur die Schiedsrichter. Die Unterzahl überstanden die Pinguine zwar, aber als Lessio gerade wieder auf dem Eis war, hielt Laaksonen seinen Schläger unbedrängt in ein Zuspiel und lenkte den Puck unhaltbar in die Maschen (12.).