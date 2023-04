Krefeld Pinguine Das ist Eishockey-Star Christian Ehrhoff

Geboren wurde Christian Ehrhoff am 6. Juli 1982 in Moers. Seine Profikarriere begann er 1999 bei den Krefeld Pinguinen in der DEL. Seine erste Saison spielte er aber hauptsächlich beim EV Duisburg. Danach setzte er sich bei den Pinguinen als Stammspieler durch. Beim KEV spielte er bis 2003.