Aufbruchstimmung bei den Krefeld Pinguinen : Justin Hodgman träumt vom Titel

Justin Hodgman, hier im Trikot von Örebro HK aus Schweden, geht die kommende Saison optimistisch an und spricht sogar davon, Meister werden zu wollen. Foto: imago/Bildbyran/imago sportfotodienst

Krefeld Justin Jodgman, der neue Kanadier der Krefeld Pinguine, soll eine der Topreihen führen. Die Saison geht er sehr selbstbewusst an und spricht gar von der Meisterschaft. In Finnland drang er einst mit dem Letzten des Vorjahres bis ins Finale vor.

Der Optimismus im Lager der Pinguine vor der kommenden Saison ist groß. Das zeigt sich sowohl in den Äußerungen von Verantwortlichen und Fans, als auch im Kartenverkauf. Bereits Ende Mai verkündeten die Schwarz-Gelben, dass sie bereits mehr Dauerkarten verkauft hätten, als im Vorjahr. Diese Aufbruchsstimmung rund um die Westparkstraße hat viele Gesichter. Eines davon ist Justin Hodgman. Der Center gehört zu den Spielern, die auf eine durchaus beeindruckende Vita zurückblicken.

Er kratzte an der Marke von einem Punkt pro Spiel in der ersten finnischen Liga, übertraf diese in der nordamerikanischen ECHL, spielte überdies erfolgreich in Schweden, der KHL, der AHL und sogar der NHL. Es lässt sich also ohne Übertreibung sagen: Justin Hodgman ist von vorne weg in den stärksten Ligen der Welt aufgelaufen. Dabei ist er aber kein reiner Offensivspieler, sondern erledigt auch seine defensiven Aufgaben, was sich auch daran zeigt, dass er über seine Karriere zumeist eine positive Plusminus-Statistik aufwies.

Info Putzaktion von Pinguinen und Ravens Am heutigen Samstag ab zwölf Uhr kommt es auf der Westparkstraße zu einer besonderen Aktion: Krefeld Pinguine und die Footballer der Krefeld Ravens sammeln gemeinsam Müll und reinigen so die Westparkstraße. Los geht es am Mittag vor dem Kaiser-Wilhelm-Park. Von dort gehen die Sportler gemeinsam Richtung Yayla-Arena. Doch nicht nur die Spieler und offiziellen beider Teams sind dabei, auch Fans oder andere Helfer sind gern willkommen. So hat sich bereits die Bewegung Fridays for Future angekündigt. Im Gegenzug versprachen die Schwarz-Gelben bereits, bei einer der kommenden Fridays for Future Demonstrationen mit dabei zu sein. Ob das auch für die Ravens gilt ist noch nicht bekannt. Gemeinsam wollen beide Vereine aber in jedem Fall etwas für ein sauberes Krefeld tun und ihre „Heimat“, die Westparkstraße, verschönern.

In den derzeitigen Planspielen geht Trainer Brandon Reid davon aus, dass Hodgman als Center der zweiten Reihe auflaufen wird. Wobei sich der Trainer gegen den Begriff wehrt. „Ich gehe davon aus, dass wir in der kommenden Saison zwei gleichwertige erste Reihen haben werden. Die eine soll Daniel Pietta führen, die andere Justin Hodgman“, sagt der Übungsleiter. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, eine Reihe aus den drei Neuzugängen Hodgman, Grant Besse und Jacob Lagacé zu bilden. In diesem Fall würde vermutlich Jeremy Welsh die Position an der Seite von Pietta und Chad Costello einnehmen. Über solche Planspiele aber zuckt Reid nur mit den Achseln. „Das werden wir in der Vorbereitung sehen“, antwortet der Kanadier knapp.

Hodgman selbst sieht seiner nächsten Europastation sehr optimistisch entgegen und freut sich vor allem auf die Fans in Krefeld und der DEL insgesamt. „Ich habe von vielen Seiten gehört, wie toll die Atmosphäre in deutschen Eishallen ist. Ich kann es kaum abwarten, vor dieser Stimmung zu spielen“, sagt er und seine Stimme bekommt tatsächlich einen anderen Klang. Und auch vom Niveau der Liga ist der 31-Jährige überzeugt. „Das Deutsche Eishockey hat nicht erst bei Olympia für Aufsehen gesorgt. Der Draft von Moritz Seider an Position 6 direkt aus der DEL zeigt: Die Liga ist absolut konkurrenzfähig“, ist der 1,85 Meter große und 92 Kilogramm schwere Rechtsschütze überzeugt.