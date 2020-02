Weg aus der Krise : Neuer Geldgeber der Krefeld Pinguine steht bereit

Krefeld Aus Termingründen der Gesellschafter soll der Notartermin für die Kapitalerhöhung am kommenden Donnerstag stattfinden. Derweil laufen die Personalplanungen weiter auf Hochtouren. Vier Spieler sollen unbedingt bleiben.

Seitdem feststeht, dass die Pinguine auch in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey-Liga an den Start gehen werden, warten die Fans nach dem Tag X der Rettung nun auf den Mister X, der die geplante Kapitalerhöhung innerhalb der KEV Pinguine Eishockey GmbH vornehmen will. Eigentlich sollte noch in dieser Woche Vollzug gemeldet werden. Doch da einige der Gesellschafter vor dem Karneval geflüchtet sind, kam kein Termin zustande. Schließlich müssen alle Anteilsinhaber selber oder durch einen mit einer Vollmacht ausgestatteten Vertreter anwesend sein. Das sind in der Regel Rechtsanwälte, die ebenfalls diese Woche noch verreist sind.