Krefeld Pinguine Neue Rollen für Riefers und Kretschmann

Sein Teamkollege Philip Riefers verzichtet in der Pause auf einen Kurzurlaub. „Mein Sohn ist in der Kita, da wurden Fackeln gebastelt und wir gehen dann zum Martinszug“, sagt der 33-Jährige, der in den vergangenen beiden Partien zusammen mit Kretschmann und Philipp Kuhnekath den sogenannten „Krefelder Sturm“ bildete. „Das hat ganz gut geklappt, wir haben uns gleich verstanden.“ Und zu seiner neuen Rolle meint der Routinier, der jetzt auch das Amt des Co-Kapitäns vom verletzten Leon Niederberger übernommen hat: „Herbie (Hohenberger) wusste, dass ich auch Stürmer spielen kann. Und wenn im Angriff jemand fehlt, ist es klar, dass ich da aushelfe. Ich fühle mich sowohl in der Abwehr, als auch im Sturm wohl“, erklärte der Allrounder, der in der Jugend Stürmer war und sich seinen Saisonstart etwas anders vorgestellt hatte: „Es war etwas holprig. Ich hatte mich in der Vorbereitung verletzt und war deshalb nicht im Kader. Einmal fiel ich auch der Rotation in der Abwehr zum Opfer, das habe ich aber akzeptiert.“