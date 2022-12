Neue Führung Notwendige Veränderungen bei den Pinguinen im Eiltempo

Das Tempo, das die neue Führung der Pinguine vorlegt, passt zur schnellsten Mannschaftssportart der Welt. Peer Schopp und seine Mitstreiter stellen den Klub neu auf. Dabei vertrauen sie auf sportliche Expertise und Stallgeruch. In den zurückliegenden Tagen haben sich die Ereignisse geradezu überschlagen: erst wurde Adrian Grygiel als neuer Teammanager vorgestellt, dann Boris Blank als Co-Trainer zurück geht, anschließend der Zukunftspakt mit dem KEV 81 geschmiedet und nun Peter Draisaitl als Sportdirektor verpflichtet. Purer Aktionismus? Eher nicht, vielmehr zeigt all das: die neue Führung will Strukturen schaffen und professionalisieren; sie ist bereit zu analysieren und die Konsequenzen zu ziehen; sie ist entscheidungsfreudig und mutig.