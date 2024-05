Zuletzt in der Slowakei aktiv Krefeld Pinguine präsentieren Zugang für die Offensive

Die vergangene Spielzeit war für Newton die erste in Europa. Zuvor war der 1,80 Meter große Rechtsschütze 137 Mal in der höchsten amerikanischen College-Liga NCAA für die Universität Alaska-Anchorage und Merrimack College, 90 Mal in der ECHL für die Worcester Railers und Reading Royals sowie sechs Mal in der American Hockey League für die Providence Bruins, Wilkes-Barre/Scranton Penguins und Belleville Senators im Einsatz.