Krefeld Pinguine nach einem Viertel voll im Soll

Krefelds Nationalspieler Daniel Pietta rechnet nach der Hauptrunde noch mit „Extraspielen“. Ein russischer Top-Torwart soll im Gespräch sein, nicht aber Ex-Trainer Teal Fowler. Der Vertrag von Matthias Roos wird verlängert.

Auch wenn die Pinguine am Wochenende zum ersten Mal nicht punkteten, sind sie nach einem Viertel der neuen DEL-Saison voll im Soll. Und es steht ja noch das Nachholspiel in Köln auf dem Programm. 18 Punkte und Platz zehn ist eine Bilanz, die im Vorfeld nicht zu erwarten war. Schließlich darf nicht vergessen werden, wo die Krefelder herkommen, nämlich aus dem Tabellenkeller, und mit welchen finanziellen Möglichkeiten das Team im Sommer zusammengestellt wurde. Das Preis- Leistungsverhältnis stimmt. Trainer Brandon Reid hat in kürzester Zeit das Potenzial der Spieler sehr gut ausgeschöpft. Die Reise kann in die Play-offs führen. „Wohin genau der Weg nach 52 Spielen führt, da habe ich noch keine Ahnung. Ich glaube aber, dass wir nach der Hauptrunde noch ein paar Extraspiele haben werden. Wir haben in acht von zwölf Spielen gepunktet, das ist bislang eine gute Bilanz. Jetzt am Wochenende hätten es auch zwei bis vier Punkte sein können, aber dieses Null- Punkte - Wochenende ist für uns kein Beinbruch, denn wir sind noch in einem Lernprozess. Die Tabelle ist im Augenblick sehr eng. Mit einem Sechs - Punktewochenende kann man sich schnell um vier bis fünf Plätze verbessern, mit null Punkten aber auch abrutschen. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig zu punkten. Im Mannheimspiel waren zwei sehr gute Torhüter auf dem Eis, ein abgefälschter Sonntagsschuss hat das Spiel entschieden. Mannheim ist aber auch eine Mannschaft mit sehr viel Qualität“, sagte Daniel Pietta nach der 0:2-Niederlage gegen den Tabellenführer.