2:6-Niederlage in Nürnberg : Pinguine weiter im Abstiegsmodus

So wie in dieser Szene sah es vor dem Tor von Nikita Quapp beim Gastspiel der Pinguine in Nürnberg häufig aus. Foto: ISPFD-Nbg.de / Redaktionsbüro S

Krefeld Auch bei den Nürnberg Ice Tigers mussten sich die Krefelder am Sonntag geschlagen geben und können den Absturz in die DEL2 kaum noch verhindern. Torwart Quapp konnte trotz einer guten Leistung die 2:6-Niederlage nicht verhindern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Die Hoffnung, den Abstieg aus der DEL noch verhindern zu können, erhielt im Auswärtsspiel der Pinguine bei den Nürnberg Ice Tigers einen weiteren Dämpfer. Mit 2:6 mussten sich die Krefelder erneut deutlich geschlagen geben. Je länger die Verletztenmisere mit Ausfällen von Leistungsträgern anhält, umso schwieriger wird es, dem Abstiegsmodus zu entfliehen. Es bleiben nur noch sieben Spiele, um am Ende noch für ein Wunder zu sorgen. Ob Cheftrainer Igor Zakharkin am Sonntag vielleicht zum letzten Mal hinter der Bande stand, bleibt abzuwarten. Am Mittwoch sind die Grizzlys aus Wolfsburg zum vielleicht drittletzten DEL-Heimspiel der Schwarz-Gelben in der Yayla-Arena zu Gast.

Der Himmel lachte über dem Frankenland, als sich die Pinguine von ihrem Hotel im Ortsteil Stein auf dem Weg zum Eisstadion machten. Lachende Gesichter waren im Lager der Krefelder nach den beiden Pleiten gegen Iserlohn und in Augsburg nicht zu erkennen. Während Mike Hoeffel in Augsburg noch auf der Tribüne gesessen hatte, gehörte er nach seiner Verletzungspause wieder zum Aufgebot und komplettierte als zwölfter Stürmer die vierte Angriffsreihe. In der Abwehr stand Torwart Nikita Quapp hinter den fünf Verteidigern, obwohl zunächst Sergei Belov als startender Goalie angegeben war. Bei den Nürnbergern, die sich seit der 1:2-Niederlage n.V. gegen Mannheim ausruhen konnten, kehrte neben Marco Friedrich früher als erwartet auch Torjäger Patrick Reimer nach Verletzung ins Team zurück.

statistik Nürnberg - Krefeld 6:2 (1:0, 3:2, 2:0) Pinguine: Quapp - Gläßl/Mass, Tiffels/Kulda, Hänggi – Sabolic/Lucenius/Olson, Bracco/Berlyov/Lessio, Volek/Weiss/Braun, Rutkowski/Lewandowski/Hoeffel. Zuschauer: 2811 Schiedsrichter: L. Kopitz (Iserlohn), A. Wilk (USA). Tore: 1:0 (8:16) Welsh (Lobach/Ustorf), 2:0 (22:26) Ribarik (Sheehy), 3:0 (24:15) Fleischer (Brown), 3:1 (30:22) Sabolic (Lewandowski 5-4), 3:2 (30:48) Volek (Weiss), 4:2 (36:23) Bodnarchuk (Ustorf/Brown), 5:2 (47:36) Schmölz (Fleischer/Welsh), 6:2 (51:57) Mebus (Weber 5-4). Strafminuten: Nürnberg 12, Krefeld 8.

Die Pinguine suchten nach den 14 Gegentoren in zwei Spielen ihr Heil vom Auftaktbully weg in der Defensive. So ergab sich zwangsläufig ein Übergewicht der Ice Tigers, die auch durch aggressives Forechecking fast ständig im Krefeder Drittel auftauchten. Die 20 KEV-Fans im Oberrang hinter dem Krefelder Tor mussten zusehen, wie Quapp so alle Hände voll zu tun bekam, aber einen frühen Gegentreffer verhinderte. In der neunten Minute war er aber gegen den Schuss von Welsh machtlos, weil der Nürnberger nicht angegriffen wurde. Offensiv brachten die Gäste bis zur Pause wenig zustande. Selbst als sie ab er 18. Minute in Überzahl waren, geriet Torwart Treutle nicht in Gefahr.

Zu Beginn des zweiten Drittels standen die Pinguine nicht mehr ganz so tief vor dem eigenen Tor. Dafür kassierten sie aber schnell den nächsten Gegentreffer, weil der junge Ribarik nachstocherte. Arturs Kulda konnte den Puck nur noch ganz knapp hinter der Linie aus dem Tor befördern. Das bestätigte dann auch der Videobeweis (23.). Und nur 109 Sekunden später konnte Fleischer nach einem Abpraller im Slot ungehindert auf 3:0 erhöhen. Doch wie schon am Freitag in Augsburg kamen die Pinguine urplötzlich ins Spiel zurück. Zunächst traf Robert Sabolic in Überzahl mit einer fulminanten Direktabnahme. Nur 26 Sekunden später staubte Justin Volek nach einem Schuss von Alex Weiß zum 2:3 ab.

Als die Pinguine jetzt gut mitspielten, musste Kulda wegen Spielverzögerung auf die Strafbank. Sein Team hielt sich dank Quapp zwar schadlos, aber als der Kapitän gerade wieder auf dem Eis zurück war, traf Bodnarchuck mit einem verdeckten Distanzschuss zum 4:2.