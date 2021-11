2:3-Niederlage gegen Nürnberg : Pinguine stürzen auf Abstiegsplatz

Krefeld Die Krefelder unterlagen am Mittwoch im Heimspiel gegen Nürnberg mit 2:3. 2200 Zuschauer sahen ein Match auf mäßigem Niveau. Dabei hatten die Schwarz-Gelben die Mehrzahl der Torchancen, waren aber im Abschluss glücklos.

Die Pinguine befinden sich durch die 2:3-Heimniederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers wieder im Tabellenkeller der DEL. In einem Match auf mäßigem Niveau mit vielen Fehlern auf beiden Seiten standen am Ende für die Krefelder zwar mehr Torschüsse (40:25) zu Buche, doch im Abschluss fehlte der letzte Biss oder auch Glück. Dazu war Gäste-Torwart Treutle ein starker Rückhalt seines Teams. Für die Pinguine steht am Freitag in München eine schwere Aufgabe bevor, ehe dann am Sonntag in der Yayla-Arena die DEG zum Derby zu Gast ist.