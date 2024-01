3:1 beim Spitzenreiter Pinguine mit starkem Defensiv-Kollektiv zum Sieg

Am Freitagvormittag erreichte Trainer Greg Poss noch eine weitere Hiobsbotschaft. Neben Mike Fischer und Christian Ehrhoff musste auch Christian Kretschmann erkrankt passen. Für ihn stieg Niclas Focks mit in den Bus, der sich um Punkt 14 Uhr auf den Weg nach Kassel machte. Deshalb musste der Trainer seine Angriffsreihen erneut umstellen. Kevin Niedenz rückte an Stelle von David Cerny in den zweiten Sturm zu Alexander Weiß und Josh MacDonald. Cerny wiederum bildete mit Dennis Miller und Philipp Kuhnekath den dritten Angriff. Focks spielte in Reihe vier mit Lukas Wagner und Edmund Junemann.