Der DEL-Klub stellt sich neu auf : Krefeld Pinguine mit neuem Logo und neuer Strategie

Krefeld Der Krefelder DEL-Klub präsentierte am Mittwoch seinen neuen Weg der Vermarktung und Außendarstellung. Die Städtischen Werke bleiben Hauptsponsor. Am Freitag soll der Traininerstab um Glen Hanlon komplett sein.

Wenn die neue Mannschaft der Krefeld Pinguine in der kommenden DEL-Saison so erfolgreich ist wie in den vergangenen Monaten die Marketingabteilung des Klubs, dann können sich die KEV-Fans auf eine tolle Eiszeit freuen. Am Mittwoch präsentierten die Schwarz-Gelben auf einer Pressekonferenz bei den Städtischen Werken Krefeld (SWK) ihr neues Logo und ihre Marketingstrategie. „Das Schild stellt eine Abwandlung des ersten Logos des KEV von 1936 dar und verweist ebenso wie das Gründungsjahr auf die lange zurückreichende und erfolgreiche Historie. Um den Schulterschluss mit dem KEV 81 zu illustrieren, wurde der Schlittschuh aus dem Logo des KEV81 in das neue Logo eingefasst. Darüber hinaus findet der Schriftzug Krefeld einen prominenten Platz im Zentrum des Logos. Eine Änderung der Farben oder des Wappentiers stand nie zur Debatte, und so ist das Logo schwarz-gelb gehalten. Der stolz und erhaben dreinblickende Pinguin veranschaulicht eindrucksvoll den fokussierten Blick in die Zukunft“, erklärte Marketingleiter Tom Södler. Im Laufe des Tages gab es in den Sozialen Netzwerken fast nur Zustimmung für das neue Logo.