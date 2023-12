Jahresausklang in Oberbayern Pinguine mit Maxi Söll nach Rosenheim

Auch Cheftrainer Greg Poss blickte nach dem Sieg gegen Dresden direkt auf das Spiel in Rosenheim. „Wir müssen dort einen Weg finden, um unsere Auswärtsbilanz zu verbessern.“ Um seinen Spielern diesen Weg aufzuzeigen, dafür hatte der Übungsleiter auf der Anreise, die die Pinguine bereits am Freitag um 10 Uhr antraten, reichlich Zeit. Mit dabei helfen kann dann wahrscheinlich wieder Maximilian Söll. Der Verteidiger hatte die Partie gegen Dresden wegen einer Verletzung verpasst, stieg aber am Freitag mit in den Bus. Auch Torwart Hendrik Hane fuhr mit. Er wird erneut den erkrankten Felix Bick im Spiel bei den Bayern, die am Donnerstag in Weißwasser gleich auf acht Spieler verzichten mussten, vertreten.