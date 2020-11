Auftakt am Mittwoch : Mit MagentaSport Cup zurück in den Alltag

Die Krefeld Pinguine trotzen der Corona-Krise und wollen beim DEL-Turnier eine gute Rolle spielen. Das Hygienekonzept des Klubs steht. Es darf aber nur vor leeren Rängen gespielt werden.

Aufgeteilt in zwei Gruppen werden in sechs Duellen pro Team die Halbfinal-Teilnehmer ermittelt. Die Pinguine haben mit den Gegnern Bremerhaven , Wolfsburg und Düsseldorf die leichtere von den beiden Vierer-Gruppen erwischt. Denn im Süden gehen mit Mannheim und München zwei Topteams zusammen mit Berlin und Schwenningen an den Start.

Das Turnier gilt als Prüfstein für den geplanten Meisterschaftsstart der DEL Mitte Dezember. Wichtig sind dabei besonders die Spiele bis zum 19. November. Denn an diesem Tag will die Liga entscheiden, ob es noch eine Saison gibt. Momentan geht die Tendenz in Richtung Saisonstart, auch wenn weiter keine Zuschauer zugelassen sein sollten. Allmählich kommen auch die beantragten finanziellen Hilfen aus dem 200-Millionen-Euro-Programm des Bundes für notleidende Sportarten bei den Clubs an. Damit kehrt langsam die Hoffnung zurück. Ob nur die acht Teams, die am Cup teilnehmen, auch für die Rückkehr in den Liga-Alltag sind, steht noch nicht fest. Zuletzt hieß es, dass mindestens zehn oder vielleicht sogar alle Vereine an den Start gehen wollen.