Kostenpflichtiger Inhalt: Auswärtsspiel in Berlin : Pinguine mit Karsums für Shatsky

Martins Karsums, der hier als Kapitän die lettische Nationalmannschaft im November beim Deutschland-Cup in Krefeld anführte, wird am Montag im Auswärtsspiel der Pinguine sein Debüt feiern. Der 34-jährige Stürmer soll im Angriff für mehr Durchschlagskraft sorgen. Foto: city press

Krefeld Der Zugang aus Lettland gibt am Montag im Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin sein Debüt im schwarz-gelben Trikot. Die Krefelder machten sich bereits am Sonntag nach dem Training auf den Weg in die Bundeshauptstadt.