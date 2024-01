Schockdiagnose für Verteidiger So lange droht Maximilian Adam bei den Pinguinen auszufallen

Wenn sich die Pinguine am Freitag um 14 Uhr auf dem Weg zum Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies machen, bleiben im Mannschaftsbus der Krefelder wieder mehr Plätze frei. Christian Ehrhoff und Mike Fischer sind krank. Viel schlimmer hat es aber Maximilian Adam erwischt. Der Verteidiger zog sich in Ravensburg bei einem Bandencheck eine so schwere Schulterverletzung zu, dass ihm eine Operation und somit das Saisonaus droht. Da das Trio Matsumoto/Niederberger/Ruuttu weiter ausfällt, sind die Voraussetzungen für das Duell mit dem Spitzenreiter nicht gerade optimal. Jon Matsumoto soll aber am Sonntag im Heimspiel gegen Freiburg sein Comeback feiern.