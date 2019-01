Pinguine-Sportdirektor Roos im Interview: „Ich schaue derzeit nur auf Platz zehn“

Krefeld Die Pinguine haben nach zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen die Pre-Play-offs fest im Visier. Für Sportdirektor Matthias Roos sind die beiden ausstehenden Duelle gegen Nürnberg die Schlüsselspiele.

Matthias Roos Nicht ganz. Ich bin mit der Leistung in Straubing ähnlich wie in Iserlohn nicht einverstanden. Die Tigers waren im zweiten Drittel klar besser. Da hatten wir keinen klaren Spielaufbau und haben zu viele Zweikämpfe verloren. Der Anschlusstreffer aus dem Nichts hat uns ins Spiel zurück gebracht. Im letzten Drittel waren wir das bessere Team und dem vierten Treffer näher als die Straubinger dem Ausgleich.

Was bedeutet Ihre Analyse für das Spiel in Wolfsburg?

Roos Wir haben dadurch die Konkurrenz unter Druck gesetzt und es weiter selber in der Hand. Ich schaue derzeit nur auf Platz zehn. Nürnberg ist unser Hauptkonkurrent. Wir haben gegen die Ice Tigers bisher beide Saisonspiele gewonnen. Sollte uns das auch in den beiden restlichen Spielen gelingen, sind wir ein Stück weiter. Das sind für mich Schlüsselspiele. Wichtig ist, dass in den Duellen gegen Straubing, Iserlohn und auch Mannheim das Glück wieder auf unserer Seite war, das wir davor in vielen Spielen nicht hatten.