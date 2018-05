Krefeld Pinguine: Mathias Trettenes bleibt, Jacob Berglund kommt

Personalplanungen der Pinguine : Trettenes bleibt, Berglund kommt

Jacob Berglund, hier rechts im Trikot des ERC Ingolstadt, stürmt in der kommenden Saison für die Pinguine. Foto: Eibner-Pressefoto/Thomas Hahn

Krefeld Die Krefeld Pinguine bestätigten am Dienstag die Vertragsverlängerung mit dem norwegischen Stürmer. Der schwedische Mittelstürmer, der in der Vorsaison für Ingolstadt spielte, gilt als Wunschspieler des neuen Trainers Brandon Reid.

Was lange ein offenes Geheimnis war, ist seit gestern perfekt. Mathias Trettenes bleibt für eine weitere Saison bei den Krefeld Pinguinen. Am Sonntag hatte der Stürmer nach dem Sieg der Norweger gegen Deutschland erklärt, dass er gerne bleiben würde. Sein verschmitztes Lächeln im Gesicht ließ da schon vermuten, dass der Vertrag bereits unterschrieben war. "Ich musste ja erst warten, bis der Verein das bekannt gibt," sagte der 24-jährige gestern in Herning vor dem Spiel der Norweger gegen Finnland.

Bei der Weltmeisterschaft in Dänemark wird viel über mögliche Transfers diskutiert und spekuliert. Für die norwegischen Medienvertreter war schon lange klar, dass Trettenes in Krefeld bleibt. Nicht umsonst wird der Außenstürmer im Aufgebot seiner Nationalmannschaft als Akteur der Pinguine aufgeführt. Nach dem Saisonende in Krefeld spielte er ja noch in Norwegen für Stavanger. "Mathias verfügt trotz seines jungen Alters bereits über die Erfahrung von fünf internationalen Turnieren auf höchstem Niveau. Sein Entwicklungspotenzial ist noch nicht ausgeschöpft und es gibt Bereiche, in denen er sich steigern wird. Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit ist er jetzt für die dritte Sturmreihe eingeplant. Zu seinen Stärken zählen das Tempo, das Spielverständnis und das Unterzahlspiel. Er kann als Mittel- und Außenstürmer eingesetzt werden, was uns Optionen gibt", so die Worte von Headcoach Brandon Reid in der gestrigen Pressemitteilung der Pinguine.

Info Das mögliche Aufgebot So könnten die Reihen im September aussehen Tor: Klein/Pätzold Abwehr: Bettauer/Trivellato, Noonan (A)/Bruggisser (A), Lefebvre (A)? /Seifert, Keussen/Faber (?). Sturm: Caron (A) /Pietta / Kabanov (A?), Hanson (A) / Berglund (A)? / Costello (A), Riefers/Trettenes (A)/Schymainski, Miller ? / Grygiel / Kruminsch, Kuhnekath. Trainer: Reid / Beaulieu



Krefeld Pinguine verpflichten Brandon Reid als neuen Cheftrainer

Als Neuzugang der Krefelder wird am Rande der WM Jacob Berglund gehandelt. Der 26-jährige Schwede wurde in dieser Saison in Norwegen mit den Storhamer Dragons Meister und war am Ende Topscorer (14 Spiele/10 Tore/6 Assists) der gesamten Play-offs. Er war erst kurz vor Ende der Hauptrunde nach Storhamer zurückgekehrt, wo er in den Spielzeiten 2014/15 mit 71 Punkten (32 Tore/39 Assists) und 16/17 mit 78 Punkten (35/43) einschließlich Play-offs einer der herausragenden Stürmer der Liga war.

Im vergangenen Sommer hatte der ERC Ingolstadt Jacob Berglund vom Schweizer B-Ligisten Martigny verpflichtet. An der Donau löste er dann Anfang Februar nach 49 DEL-Spielen (4 Tore/ 6 Assists) auf eigenem Wunsch seinen Vertrag auf. Private Gründe und besonders das mangelnde Vertrauen des Trainers sollen dafür den Ausschlag gegeben haben.

Berglund gilt als Wunschspieler des neuen Trainers Brandon Reid, und könnte die offene Centerposition der zweiten Sturmreihe belegen. Sollte es jetzt auch noch mit den Verpflichtungen des kanadischen Verteidigers Martin Lefebvre und des russischen Stürmers Kirill Kabanov (beide aus Aalborg) klappen, wäre der Kader der Pinguine bis zum Saisonstart so gut wie komplett. Beide tauchen im Aufgebot des dänischen Meisters für die kommende Saison nicht mehr auf.

